Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, 7 танків, 16 бронемашин, 13 артсистем, два ППО, 16 БПЛА, 19 одиниць авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 363870 (+800) осіб, танків - 6018 (+7) од, бойових броньованих машин - 11158 (+16) од, артилерійських - 8617 (+13) од, РСЗВ - 950 (+1) од, засоби ППО - 633 (+2) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6787 (+16), крилаті ракети - 1786 (+0), кораблі/катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11478 (+15) од, спеціальна техніка - 1317 (+4)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.