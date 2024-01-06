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06:56 06.01.2024

6 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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6 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 682 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 682 RUSSIAN AGRESSION

6 січня в Україні та в світі відзначають Всесвітній день дітей-сиріт війни.

Цього дня в 2019 році православна церква України отримала томос про автокефалію;

У Польщі та Хорватії - свято Трьох Королів, в Ісландії - Йоль, в Ірландії - Маленьке Різдво, в Італії - Бефана.

Віряни святкують Хрещення Господнє.

Всесвітній день дітей-сиріт війни

ООН обрала дату 6 січня, щоб привернути увагу людей до становища сиріт війни. Міжнародна конвенція про права дітей свідчить, що їхні права мають дотримуватися навіть під час війни.

Діти мають право на захист за будь-яких обставин і на життя в мирній обстановці, навіть якщо дорослі не змогли розумно вирішити свої конфлікти.

Матеріальне становище дітей-сиріт у районах, де тривають конфлікти, залишається вкрай проблематичним, і заклик до держав виправити такий стан справ необхідний.

Нині у світі дуже багато біженців від війни; більше половини з них - діти, і серед них багато сиріт. Вони також страждають від інших наслідків воєнних дій: життя в окупації, покидання рідного дому, втрата друзів, відсутність безперервної освіти, панічні атаки.

День сиріт війни, на жаль, став актуальним і для України. Адже через війну, розв'язану Росією, багато українських дітей стали сиротами.

Ще цього дня:

1928 - Річка Темза, що вийшла з берегів, затопила деякі райони Лондона. 14 людей загинули, водою було залито підвали у Вестмінстері, рів Тауер, у галереї Тейт було пошкоджено 12 картин. Лондон залишився без телефонного зв'язку;

1928 - Уперше в історії багатонаціональних держав Європи в Польщі сформовано виборчий блок національних меншин - представники українських, білоруських, німецьких і єврейських національних партій;

1939 - Німецькі фізики Отто Ган і Фріц Штрассман повідомили про відкриття способу поділу ядер урану під дією нейтронів. Це був перший крок до практичного використання ядерної енергії;

1978 - Уряд Сполучених Штатів повернув Угорщині одну з її реліквій - корону святого Іштвана, що зберігалася в США з часів II Світової Війни;

1992 - Республіка Бурунді та Республіка Джибуті визнали незалежність України;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною;

2015 - Литва зупинила на своїй території мовлення російських державних телеканалів РТР Планета, РенТВ і НТВ-Мир - за спотворення інформації про події в Україні;

2021 - Захоплення Капітолія США прихильниками Дональда Трампа, який програв президентські вибори, і теорії змови QAnon.

Церковне свято

6 січня в церковному календарі - Хрещення Господнє. Останнє свято різдвяно-новорічного циклу. Воно присвячене події, коли Іван Хреститель хрестив Ісуса Христа в річці Йордан. Тоді Сину Божому виповнилося 30 років. Хоча Ісус був безгрішним, але своїм вчинком він показав, що належить до людського роду.

Разом із Хрещенням віряни також святкують Богоявлення Господнє. Дата збігається, але це два різні свята. Коли Ісус Христос вийшов із води, то з небес опустився Святий Дух (голуб) і голос проголосив, що Христос - Син Божий.

Іменини: Андрій, Іван, Лідія, Марія.

Теги: #іменини #церковне_свято #6січня

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