Події

03:02 06.01.2024

Київські сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети "Кинджал"

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В одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал", а сапери її знешкодили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"Сьогодні піротехніки мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали в Шевченківському районі Києва, досягнення наших фахівців - ракета "Кинджал", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що мати справу з різними видами боєприпасів, ракет і вибухових пристроїв - це буденна справа, яку виконують для безпеки мирних громадян. 

Теги: #ракета #україна #київ #знешкодження

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