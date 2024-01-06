Київські сапери знешкодили бойову частину ворожої ракети "Кинджал"

В одному з районів Києва виявили бойову частину російської гіперзвукової ракети "Кинджал", а сапери її знешкодили, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні піротехніки мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України працювали в Шевченківському районі Києва, досягнення наших фахівців - ракета "Кинджал", - ідеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що мати справу з різними видами боєприпасів, ракет і вибухових пристроїв - це буденна справа, яку виконують для безпеки мирних громадян.