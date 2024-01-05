Буданов про відсутність під час останнього обміну полонених бійців "Азову": Росія веде свою звичну гру, з часом будуть "витягнуті" усі

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна з часом поверне всіх українських військовополонених.

"Росія веде свою звичну гру, вона намагається розіграти карту, скажімо так, соціально складних у їхньому розумінні верств нашого населення, до яких можна віднести питання "Азову". Тому що натягнуте дуже сильно це питання, в суспільстві сприймається дуже болісно. І вони мріють про те, що гра на цій тематиці дасть їм якусь користь щодо дестабілізації в нашій країні. Це не так", - сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері в п'ятницю.

Окремо він зазначив, що навіть командири полку "Азов" були повернуті в Україну, у "що ніхто ніколи не вірив і вважав це нереальним".

"Але факти говорять самі за себе. І з часом будуть витягнуті всі. Але ще раз хочу наголосити: перше, ніхто нам нічого не винен, як і ми їм; друге. Ми перебуваємо в стані відкритої війни. Це складне питання. Кожен обмін - це окрема операція, суто операція. Тут використовуються абсолютно всі важелі", - заявив він.

Раніше командир бригади Національної гвардії України "Азов" підполковник Денис "Редіс" Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час найбільшого обміну військовополоненими з часу повномасштабного вторгнення.

Як повідомлялося, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.