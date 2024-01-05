Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Президент України Володимир Зеленський провів у п'ятницю телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Окрема увага (у розмові з Ердоганом - ІФ-У) пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених і депортованих. Це повернення українських дітей, яких викрала Росія, повернення полонених і всіх тих, проти кого застосовуються репресії на окупованих територіях, зокрема в Криму", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Як він наголосив, "посередництво Туреччини є дуже важливим, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших - дорослих і дітей, воїнів і цивільних, які утримуються в російській неволі".

Президент України також поінформував турецького лідера про підготовку нової зустрічі на рівні радників з національної безпеки за Формулою, яка відбудеться в Давосі (Швейцарія) в січні.

"Запросив представника Туреччини. Туреччина підтвердила", - сказав Зеленський.

Зеленський подякував Ердогану за досягнутий рівень українсько-турецької співпраці в багатьох сферах, зокрема в обороні.

"Ми маємо спільні проєкти - вже успішні. І цього року ми мусимо зробити ще більше для посилення наших держав і народів. Від українсько-турецької співпраці залежить і безпека в нашому регіоні - у Чорному морі – та й глобальна продовольча безпека", - сказав він.

Крім того, він подякував Ердогану і народу Туреччини за підтримку роботи України з розблокування морського експорту.

Зокрема, за словами Зеленського, станом на сьогодні від початку роботи зернового коридору Україна експортувала понад 14 млн тонн вантажів і відправила близько 0,5 тис. суден.

"Це дуже важливий результат і економічний, і безпековий, і в геополітичний. Ми демонструємо, що можемо повертати безпеку нашому регіону, попри всі наявні загрози. Ми бачимо, як сила нашого партнерства з Туреччиною додає сили всьому нашому регіону", - резюмував президент України.