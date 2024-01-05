Події

19:46 05.01.2024

ВМС Індії прийшли на допомогу судну, яке зазнало атаки в Аравійському морі

1 хв читати

ВМС Індії успішно евакуювали близько 20 членів екіпажу з судна, яке спробували захопити невідомі в Аравійському морі, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

У військово-морських силах країни заявили, що суховантаж Lila Norfolk під прапором Ліберії надіслав повідомлення про те, що п'ятеро або шестеро озброєних людей піднялися на борт судна в четвер увечері. ВМС Індії направили на допомогу судну корабель, задіяний в операціях із гарантування безпеки на морі. Після кількох годин спостереження за рухом суховантажу група військових піднялася на борт.

Військові обшукали судно, проте сторонніх на борту не виявили. У ВМС припустили, що "пірати, найімовірніше, відмовилися від спроби захоплення після попередження індійського флоту". Військові з міркувань безпеки евакуювали 21 члена екіпажу.

Після евакуації індійський корабель надав допомогу судну у відновленні електропостачання, щоб після нормалізації обстановки воно могло відновити свій рейс.

 

 

Теги: #судно #індія #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:40 28.12.2023
Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

Цивільне судно, що прямувало під завантаження зерном, підірвалося на ворожій міні в Чорному морі, поранені двоє моряків

22:06 26.12.2023
У Миколаєві готові до прийому евакуаційних автобусів із Херсона

У Миколаєві готові до прийому евакуаційних автобусів із Херсона

20:15 26.12.2023
Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

Ізраїль завдав авіаударів по таборах біженців у центрі Гази

07:42 22.12.2023
ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

ХАМАС виключив можливість звільнення заручників поки Ізраїль не припинить операцію в Газі

19:38 21.12.2023
Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

Демократи і республіканці перестали вести гострі дискусії щодо подальшої допомоги США Україні, переговори стосуються питання кордону - Кулеба

19:06 20.12.2023
В Ізраїлі заявляють, що вже добу не зазнають ракетних обстрілів із Гази

В Ізраїлі заявляють, що вже добу не зазнають ракетних обстрілів із Гази

15:04 20.12.2023
Критичної транспортної ситуації навколо станцій на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену немає, як і загрози життю людей - КМДА

Критичної транспортної ситуації навколо станцій на Оболонсько-Теремківській лінії метрополітену немає, як і загрози життю людей - КМДА

17:50 14.12.2023
На Хмельниччині після атаки без жертв і руйнувань - обладміністрація

На Хмельниччині після атаки без жертв і руйнувань - обладміністрація

20:09 12.12.2023
Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

Якщо ситуацію зі збоєм у роботі "Київстару" не буде виправлено, відключиться мережа фіксованого зв'язку компанії

19:14 11.12.2023
Окупанти в неділю пішли в масований наступ на авдіївському та мар'їнському напрямках, знищено 26 російських танків і бронемашин

Окупанти в неділю пішли в масований наступ на авдіївському та мар'їнському напрямках, знищено 26 російських танків і бронемашин

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума" - тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави

ЗСУ влучили у ворожий склад боєприпасів поблизу с. Первомайського в тимчасово окупованому Криму

Продукцію "Київгуми" доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

ОСТАННЄ

Ердоган у розмові із Зеленським заявив, що Туреччина готова взяти на себе роль посередника й провести переговори для забезпечення миру в Україні

Бельгія, яка головує в ЄС, має намір працювати над форматом переговорів про членство України в ЄС

Зеленський обговорив з Ердоганом посередництво Туреччини в обміні полоненими з РФ, поверненні депортованих дітей і звільненні утримуваних РФ кримських татар

Кулеба про слова представника Держдепу США щодо зменшення підтримки України: Не йдеться про 2024 рік, а коли Україна матиме достатньо зброї

Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

Витримати цей рік означає витримати всю війну

Залужний і головком сил НАТО в Європі Каволі обговорили питання протидії ракетним атакам РФ і можливі дії противника найближчими тижнями та місяцями

Українська авіація завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу противника

Ворог за добу завдав три ракетних і 16 авіаударів, здійснив 12 обстрілів із РСЗВ

ЗС України протягом доби відбили 19 ворожих атак на авдіївському напрямку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА