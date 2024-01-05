ВМС Індії прийшли на допомогу судну, яке зазнало атаки в Аравійському морі

ВМС Індії успішно евакуювали близько 20 членів екіпажу з судна, яке спробували захопити невідомі в Аравійському морі, повідомляє в п'ятницю Associated Press.

У військово-морських силах країни заявили, що суховантаж Lila Norfolk під прапором Ліберії надіслав повідомлення про те, що п'ятеро або шестеро озброєних людей піднялися на борт судна в четвер увечері. ВМС Індії направили на допомогу судну корабель, задіяний в операціях із гарантування безпеки на морі. Після кількох годин спостереження за рухом суховантажу група військових піднялася на борт.

Військові обшукали судно, проте сторонніх на борту не виявили. У ВМС припустили, що "пірати, найімовірніше, відмовилися від спроби захоплення після попередження індійського флоту". Військові з міркувань безпеки евакуювали 21 члена екіпажу.

Після евакуації індійський корабель надав допомогу судну у відновленні електропостачання, щоб після нормалізації обстановки воно могло відновити свій рейс.