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11:38 05.01.2024

У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити застосування РФ для атаки по Україні ракет від КНДР

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У Повітряних силах ЗСУ поки що не можуть підтвердити застосування РФ для атаки по Україні ракет від КНДР

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що поки що немає підтвердження інформації про застосування РФ для атаки по Україні переданих КНДР балістичних ракет, фахівці вивчатимуть уламки ракет.

"Точно, що балістика, а яка балістика, чия ракета - треба розбиратися. Поки що у нас немає даних про те, що використано такі ракети (від КНДР - ІФ-У). Заява була від Сполучених Штатів. Тому фахівці вивчатимуть уламки, і тоді вже можна буде говорити, чи є такий факт, чи ні. Поки що не можу цього підтвердити", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше в Білому домі заявили, що Сполучені Штати мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії певну партію балістичних ракет і пускових установок до них.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив журналістам, що російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня.

Питання постачання Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичних ракет Російській Федерації та їх використання проти України стане предметом дискусії в Раді безпеки Організації Об'єднаних націй (ООН) у середу, 10 січня, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Теги: #кндр #ракети

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