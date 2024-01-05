Радбез ООН 10 січня обговорить використання РФ для обстрілу України північнокорейських ракет

Питання постачання Корейською Народно-Демократичною Республікою балістичних ракет Російській Федерації та їх використання проти України стане предметом дискусії в Раді безпеки Організації Об'єднаних націй (ООН) у середу, 10 січня, повідомив у п'ятницю постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, засідання, на якому обговорюватимуть це питання, скликають партнери-члени Радбезу ООН у координації з Україною.

"США інформують, що мають нову інформацію про зброю, яку Росія отримує від третіх країн на підтримку своєї мети знищити Україну та підкорити її народ. За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР по Україні, в тому числі в рамках нічної атаки", - написав Кислиця в соцмережі Х.

Постпред України при ООН зазначив: США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, "щоб знищити більше цивільної інфраструктури України та вбити українських мирних жителів".