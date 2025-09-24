Інтерфакс-Україна
Події
18:43 24.09.2025

Президент Чехії: У світлі російської агресії проти України Радбез ООН не виконує своєї мети

Чехія виступає за комплексну реформу Ради безпеки ООН для більшої ефективності, заявив президент Чеської Республіки Петер Павел.

Під час свого виступу на загальних дебатах 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку у середу Павел наголосив, що вторгнення Росії в Україну суттєво змінило глобальний ландшафт безпеки, і з моменту останніх загальних дебатів рік тому “світ не став безпечнішим”.

“У світлі російської агресії проти України Рада безпеки ООН наразі не виконує своєї мети та місії. Тому ми виступаємо за комплексну реформу Ради безпеки ООН для більшої ефективності, інклюзивності, прозорості та підзвітності з метою дотримання принципів Статуту ООН та посилення голосу народів недостатньо представлених регіонів”, - наголосив президент.

Чеський лідер зазначив, що членство в Радбезі “не повинно розглядатися як питання престижу чи привілеїв, а, перш за все, як відповідальність за захист глобального миру”. Він додав, що Чехія прагне отримати місце непостійного члена Ради безпеки ООН на термін 2032-33 років, маючи чітке зобов’язання підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах.

Як зазначив президент Чехії, Росія, постійний член Ради безпеки ООН, не лише порушує принципи державного суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, але й подає небезпечний приклад і прецедент, посилаючи сигнал про те, що агресія може призвести до територіальної та політичної вигоди та залишатися безкарною.

У своєму виступі Павел зазначив, що Росія продовжує атакувати цивільне населення, цивільну інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії та, нещодавно, навіть сусідню Польщу.

“Незважаючи на те, що Росія є найбільшою країною на карті, вона все ще прагне захопити територію України та розширити свою сферу впливу. Підтримувана Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та іншими країнами, які допомагають їй обходити санкції та надають економічну чи політичну підтримку”, - заявив Павел.

Президент Чехії наголосив, що наслідки війни РФ проти України війни “виходять далеко за рамки заголовків новин”.

“Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися з нами будь-де... завтра, за інших обставин, але під тим самим приводом. Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Закривати очі на Україну сьогодні — це зелене світло для будь-якого майбутнього агресора будь-де у світі”, - заявив Павел.

Він підкреслив, що безпека в одній частині світу безпосередньо пов’язана з безпекою в усьому світі.

Теги: #радбез_оон #чехія

