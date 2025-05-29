Інтерфакс-Україна
Події
16:09 29.05.2025

Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

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Радбез ООН сьогодні скликає важливе засідання за ініціативою України

Рада Безпеки ООН у четвер, 29 травня, скликає важливе засідання за ініціативою України після нещодавніх російських атак, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Після нещодавніх російських атак, які призвели до жертв серед цивільного населення, ми очікуємо рішучих заяв від наших партнерів, які підтвердять широкий міжнародний консенсус щодо необхідності змусити Росію погодитися на повне припинення вогню як основу для змістовного мирного процесу", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга заявив, що Україна підтвердить свою повну відданість просуванню мирних зусиль разом зі США та європейськими партнерами.

"Ми також наголошуватимемо, що доки Росія гальмує мирний процес і здійснює жорстокі напади на нашу країну та народ, тиск на агресора має продовжувати зростати", - підкреслив очільник МЗС.

Теги: #радбез_оон #засідання

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