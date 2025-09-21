Інтерфакс-Україна
19:08 21.09.2025

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Уперше за 34 роки Естонія звернулася із запитом щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН, це свідчить про безпрецедентний масштаб загроз з боку агресивної Росії для стабільності Європи, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна звернулася до Головування Республіки Корея з проханням взяти участь у засіданні та представити нашу позицію.

"Ми підтримуємо дружню Естонію у заклику до рішучої та єдиної відповіді на подальші дестабілізуючі дії Росії проти міжнародного миру та безпеки", — наголосив голова МЗС України Андрій Сибіга у своєму дописі у соцмережі Х.

Як повідомлялося, раніше МЗС Естонії інформувало, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй скликає у понеділок екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п'ятниці.

Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом) і це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про екстрене засідання Радбезу.

 

 

