Інтерфакс-Україна
Події
12:15 30.05.2025

Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення

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Сибіга після Радбезу ООН: Світ не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після засідання Ради безпеки ООН заявив, що світ більше не буде миритися з варварськими нападами РФ на цивільне населення в Україні та небажанням брати участь у мирному процесі.

"Вчорашнє засідання Ради безпеки ООН, присвячене війні Росії проти України, дало чітко зрозуміти: світ не буде миритися з варварськими нападами Росії на цивільне населення та її небажанням конструктивно долучатися до змістовного мирного процесу", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

Очільник МЗС подякував партнерам за підтримку заклику України до 30-денного безумовного припинення вогню.

"Україна цінує широку підтримку з боку США, європейських та інших міжнародних партнерів, які спонукають Росію прийняти наш заклик до 30-денного безумовного припинення вогню, що є важливою основою для всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на Статуті Організації Об'єднаних Націй", - акцентував Сибіга.

Як повідомлялось, Рада безпеки ООН у четвер, 29 травня, скликала засідання за ініціативою України після нещодавніх російських атак.

Теги: #радбез_оон #сибіга

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