Екстрене засідання Радбезу ООН відбудеться у пʼятницю через російський удар по Києву

На прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як зазначив міністр у соцмережі Х, зустріч відбудеться у відповідь на чергову масовану хвилю російських ракетних атак та атак безпілотників на Київ та інші українські міста.

"Ми закликаємо членів Ради Безпеки використати це засідання, щоб висловити підтримку Україні перед обличчям російського терору та посилити тиск на російського агресора", - написав Сибіга.

Він наголосив, що лише тиск, зокрема нові жорсткі санкції, "можуть змусити Москву припинити імітувати дипломатію та докласти змістовних зусиль для припинення війни".

Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом.