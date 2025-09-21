Інтерфакс-Україна
Події
14:46 21.09.2025

Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй скликає у понеділок екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення Росією повітряного простору Естонії минулої п’ятниці, повідомляє МЗС Естонії.

Засідання розпочнеться о 10:00 за нью-йоркським часом (17:00 за Києвом) і це перший випадок за 34 роки членства Естонії в ООН, коли країна офіційно просить про екстрене засідання Радбезу.

“19 вересня три озброєні російські винищувачі увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин, порушивши територіальну цілісність Естонії та Статут ООН, який забороняє загрозу силою або її застосування”, – заявив міністр закордонних справ Маргус Цахкна. – Відкрито порушуючи наш повітряний простір, Росія підриває принципи, які є важливими для безпеки всіх держав-членів ООН. Тому вкрай важливо, щоб такі дії, особливо коли вони вчиняються постійним членом Ради Безпеки, розглядалися саме в цьому органі”.

Міністр Цахкна наголосив, що це порушення повітряного простору є частиною ширшої моделі поведінки Росії, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО.

“Кілька днів тому 19 російських безпілотників увійшли до польського повітряного простору, а російський ударний безпілотник залишався в румунському повітряному просторі протягом години. Це не поодинокі інциденти, а частина ширшої схеми ескалації з боку Росії, як на регіональному, так і на глобальному рівні. Така поведінка вимагає міжнародної відповіді”, - зазначив очільник МЗС Естонії

“Поведінка Росії несумісна з обов’язками постійного члена Ради безпеки ООН. І такі дії були б неприйнятними з боку будь-якої держави-члена ООН”, – додав міністр закордонних справ.

Теги: #радбез_оон #естонія

