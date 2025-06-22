Інтерфакс-Україна
Події
08:14 22.06.2025

Іран закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН - ЗМІ

1 хв читати
Іран закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН - ЗМІ

Амір Саїд Іравані, постійний представник Ірану в Організації Об'єднаних Націй, опублікував листа, в якому засудив авіаудари президента Трампа по трьох ключових ядерних об'єктах в Ісламській Республіці Іран, повідомляє Fox News.

"Ісламська Республіка Іран найрішучішим чином засуджує ці неспровоковані і навмисні акти агресії. Безсумнівно, військова агресія Сполучених Штатів проти суверенітету і територіальної цілісності є явним і грубим порушенням міжнародного права і імперативних міжнародних норм, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - написав Іравані, після чого закликав Раду Безпеки ООН негайно скликати екстрене засідання через "дикі і злочинні дії" США.

"Ісламська Республіка Іран наполегливо просить Раду Безпеки негайно скликати надзвичайне засідання, щоб розглянути цей кричущий і незаконний акт агресії, засудити його найрішучішим чином і вжити всіх необхідних заходів в рамках своїх обов'язків, передбачених Статутом, щоб винні в таких жахливих злочинах були притягнуті до повної відповідальності і не залишилися безкарними", - написав далі Іравані.

 

Теги: #іран #радбез_оон #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:03 22.06.2025
Іранський чиновник заявляє, що об'єкт "Фордо" не зазнав незворотних пошкоджень - ЗМІ

Іранський чиновник заявляє, що об'єкт "Фордо" не зазнав незворотних пошкоджень - ЗМІ

05:38 22.06.2025
Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

Трамп виступив зі зверненням до нації з приводу атаки США на ядерні об'єкти Ірану

05:19 22.06.2025
Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

Нетаньягу: рішення Трампа завдати удару по Ірану змінить історію - ЗМІ

04:59 22.06.2025
США застосували до шести бункерних бомб під час удару по Ірану - ЗМІ

США застосували до шести бункерних бомб під час удару по Ірану - ЗМІ

04:43 22.06.2025
США використали для атаки по ядерних об'єктах Ірану літаки B-2 - ЗМІ

США використали для атаки по ядерних об'єктах Ірану літаки B-2 - ЗМІ

04:16 22.06.2025
Трамп заявив, що сили США розбомбили ядерні об'єкти Ірану - ЗМІ

Трамп заявив, що сили США розбомбили ядерні об'єкти Ірану - ЗМІ

15:13 21.06.2025
РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

РФ не зможе реально підтримувати Іран, але буде зображати, що намагається – Зеленський

15:00 21.06.2025
Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

Україна проти того, щоб у Ірану була ядерна зброя – Зеленський

13:42 21.06.2025
Ізраїль завдав ударів по ядерному об'єкту і ракетних установках в іранському Ісфахані - ЗМІ

Ізраїль завдав ударів по ядерному об'єкту і ракетних установках в іранському Ісфахані - ЗМІ

08:39 21.06.2025
Ізраїль повідомив про загибель ще одного командира КВІР, що відповідав за запуск дронів

Ізраїль повідомив про загибель ще одного командира КВІР, що відповідав за запуск дронів

ВАЖЛИВЕ

Саміт НАТО пройде без засідання щодо України, стверджує Politico, проте зміни в офіційній програмі наразі відсутні

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

У Старому Салтові на Харківщині загинув цивільний через атаку дрона

Зеленський анонсував місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію

Зеленський: Путін хоче не тільки всю Україну, а й Білорусь, країни Балтії, Молдову, Кавказ, Казахстан

ОСТАННЄ

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів - Генштаб

Генштаб зафіксував впродовж доби 171 бойове зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 1100 військовослужбовців - Генштаб

22 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Гендиректор Метрополітен-опера під час візиту в Україну: ваша боротьба - і моя боротьба також

Один загиблий і щонайменше четверо поранених внаслідок ворожих ударів у Донецькій області – ОВА

Одна людина загинула внаслідок атаки російських дронів у Чернігівській області – Нацполіція

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворожого дрона в Херсонській області – ОВА

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

Саміт НАТО пройде без засідання щодо України, стверджує Politico, проте зміни в офіційній програмі наразі відсутні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА