Іран закликає скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН - ЗМІ

Амір Саїд Іравані, постійний представник Ірану в Організації Об'єднаних Націй, опублікував листа, в якому засудив авіаудари президента Трампа по трьох ключових ядерних об'єктах в Ісламській Республіці Іран, повідомляє Fox News.

"Ісламська Республіка Іран найрішучішим чином засуджує ці неспровоковані і навмисні акти агресії. Безсумнівно, військова агресія Сполучених Штатів проти суверенітету і територіальної цілісності є явним і грубим порушенням міжнародного права і імперативних міжнародних норм, закріплених у Статуті Організації Об'єднаних Націй", - написав Іравані, після чого закликав Раду Безпеки ООН негайно скликати екстрене засідання через "дикі і злочинні дії" США.

"Ісламська Республіка Іран наполегливо просить Раду Безпеки негайно скликати надзвичайне засідання, щоб розглянути цей кричущий і незаконний акт агресії, засудити його найрішучішим чином і вжити всіх необхідних заходів в рамках своїх обов'язків, передбачених Статутом, щоб винні в таких жахливих злочинах були притягнуті до повної відповідальності і не залишилися безкарними", - написав далі Іравані.