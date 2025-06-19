Інтерфакс-Україна
Події
18:53 19.06.2025

Радбез ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю щодо ударів РФ по Україні

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Радбез ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю щодо ударів РФ по Україні

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 20 червня, ввечері у відповідь на останню хвилю терору та жорстоких нападів Росії на Україну, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Я дякую президентству Гайани та іншим партнерам за підтримку прохання України. Ми очікуємо, що члени Ради Безпеки ООН займуть принципову позицію щодо російських ударів, які призвели до численних жертв серед цивільного населення. Ми вимагаємо чітких сигналів про необхідність посилення тиску на агресора та посилення України, включаючи додаткові можливості протиповітряної оборони". - написав він у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що минуло 100 днів відтоді, як Україна погодилася на пропозицію США щодо повного припинення вогню, яка могла б прокласти шлях до справжнього мирного процесу.

"На жаль, Москва продовжує відкидати її та посилює терор проти цивільного населення. Тільки тиск може змусити Росію обрати мир замість війни", - підкреслив він.

Російська агресія проти України залишається серйозною загрозою для глобальної стабільності, зазначив міністр.

Він наголосив, що безпека Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону безпосередньо пов'язана, оскільки режими в Москві, Тегерані та Пхеньяні працюють разом, щоб підірвати міжнародний мир і безпеку.

"Ми повинні залишатися єдиними та працювати разом, щоб протидіяти цим загрозам", -закликав Сибіга.

Теги: #удари #радбез_оон #рф

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