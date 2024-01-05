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10:26 05.01.2024

В Україні змінилася вартість оформлення паспорта та посвідки на проживання

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В Україні змінилася вартість оформлення паспорта та посвідки на проживання

Вартість оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства в Україні змінилася, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Це пов'язано із тим, що "Поліграфічний комбінат "Україна" змінив ціну на бланки окремих біометричних документів", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Вартість виготовлення паспорта громадянина України у формі ID-картки у зв'язку зі змінами становить від 504 грн (у разі виготовлення протягом 20 робочих днів) до 874 грн (у разі виготовлення протягом 10 робочих днів).

Виготовлення тимчасової посвідки на тимчасове проживання обійдеться в 1 056 грн, посвідки на постійне проживання – 1 151 грн.

За виготовлення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон доведеться заплатити 6 867 грн.

У міністерстві нагадали, що оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, який оформлюють уперше, - безоплатне.

Теги: #паспорт #id_карточки #вартість

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