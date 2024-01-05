Війська РФ за добу обстріляли 23 громади Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Минулої доби окупанти завдали 199 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області, зруйновано житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в п'ятницю вранці.

"За минулу добу військовослужбовці рф завдали 199 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області", - написав він у своєму телеграм-каналі.

По території Гуляйполя, Роботиного, Чарівного, Червоного, Левадного, Полтавки, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл припало 139 артобстрілів.

Також 55 ворожих безпілотників атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку, Полтаву, Новодарівку, Чарівне, Новоандріївку, Левадне та Кам'янське. Окупанти били з авіації по Оріхову та Новодарівці, а також обстріляли з РСЗВ Гуляйполе, Малу Токмачку та Новоданилівку.

"Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - інформував Малашко.