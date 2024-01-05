5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 681 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 681 RUSSIAN AGRESSION

5 січня православна церква вшановує пам'ять мученика Феопемпта і мученика Феони, Водохресний Святвечір.

Ще цього дня:

1918 - УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською та мовою ідиш;

1933 - У Сан-Франциско почалося будівництво одного з найбільш відомих у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було 1937 року;

1953 - Прем'єра п'єси Семюела Беккета "В очікуванні Годо", найвидатнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 - Прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, що поклав початок "Празькій весні";

1972 - Початок робіт зі створення у США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 - Заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка та Олексу Тихого;

1997 - Росія оголосила про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни;

2011 - Кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів;

2019 - Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України.

Церковне свято

5 січня в церковному календарі - Водохресний святвечір. Свято, що передує одній із найважливіших подій у житті Ісуса Христа - хрещенню в річці Йордан. Традиційно цього дня встановлено піст. На святковому столі особливе місце займає кутя. У храмах відбувається літургія, після чого священики освячують воду. На столі також обов'язково стоїть непарна кількість страв.

Ще 5 січня вшановують пам'ять мученика Феопемпта. Він був єпископом Нікомідії, міста в Малій Азії, де переслідування християн було особливо жорстоким.

Феопемпт відмовився віддати свої священні книги і принести жертву римському імператору Діоклетіану, за що був засуджений до смерті. Перед смертю він проповідував про Христа і навернув у віру Феона, волхва й астролога.

Феопемпт і Феон були спалені на багатті 303 року.

Іменини: Павло, Наум, Давид.