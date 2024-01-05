Події

06:55 05.01.2024

5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 хв читати
5 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 681 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 681 RUSSIAN AGRESSION

5 січня православна церква вшановує пам'ять мученика Феопемпта і мученика Феони, Водохресний Святвечір.

Ще цього дня:

1918 - УНР випустила в обіг перші українські банкноти з написами українською, польською та мовою ідиш;

1933 - У Сан-Франциско почалося будівництво одного з найбільш відомих у світі мостів Золоті ворота. Завершено будівництво було 1937 року;

1953 - Прем'єра п'єси Семюела Беккета "В очікуванні Годо", найвидатнішої англомовної п'єси ХХ століття;

1968 - Прихід до влади в Чехословаччині Александера Дубчека, що поклав початок "Празькій весні";

1972 - Початок робіт зі створення у США багаторазового транспортного космічного корабля;

1977 - Заарештовано лідерів Української Гельсінської Спілки Миколу Руденка та Олексу Тихого;

1997 - Росія оголосила про виведення військ з території Чечні, що стало формальною ознакою закінчення дворічної невдалої російсько-чеченської війни;

2011 - Кількість інтернет-користувачів у світі сягнула 2 мільярдів;

2019 - Вселенський патріарх Варфоломій підписав у Стамбулі Томос про автокефалію Православної церкви України.

Церковне свято

5 січня в церковному календарі - Водохресний святвечір. Свято, що передує одній із найважливіших подій у житті Ісуса Христа - хрещенню в річці Йордан. Традиційно цього дня встановлено піст. На святковому столі особливе місце займає кутя. У храмах відбувається літургія, після чого священики освячують воду. На столі також обов'язково стоїть непарна кількість страв.

Ще 5 січня вшановують пам'ять мученика Феопемпта. Він був єпископом Нікомідії, міста в Малій Азії, де переслідування християн було особливо жорстоким.

Феопемпт відмовився віддати свої священні книги і принести жертву римському імператору Діоклетіану, за що був засуджений до смерті. Перед смертю він проповідував про Христа і навернув у віру Феона, волхва й астролога.

Феопемпт і Феон були спалені на багатті 303 року.

Іменини: Павло, Наум, Давид.

Теги: #свято_сьогодні #церковне_свято #5_січня

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:49 04.01.2024
4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:59 03.01.2024
3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:44 02.01.2024
2 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

2 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:54 31.12.2023
31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:03 30.12.2023
30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:56 29.12.2023
29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

29 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 28.12.2023
28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

28 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

07:02 27.12.2023
27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:47 26.12.2023
26 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

26 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

06:53 24.12.2023
24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

24 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і прем'єр Італії обговорили подальшу оборонну співпрацю

Українська компанія постачала в РФ засоби тактичної медицини, її власнику висунуто підозру - СБУ

Німеччина передала Україні систему ППО Skynex у рамках нового пакета військової допомоги

Росіяни обстріляли Красногорівку Донецької області, загинула літня жінка - голова ОВА

Постачання засобів ППО і ракет до них залишається пріоритетом номер один - Зеленський

ОСТАННЄ

Засідання Радбезу ООН щодо постачання КНДР ракет РФ відбудеться 10 січня

За тиждень на донецькому напрямку уражено три ворожі ЗРК "Бук"

На фронті за добу було 59 бойових зіткнень, на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки ворога

ШІ та віртуальна реальність повернуть Елвіса в лондонському шоу

Окупанти за добу завдали сім ракетних і 36 авіаударів, обстрілу зазнали біля 100 населених пунктів

Українська авіація за добу атакувала десять районів скупчення сил противника

Блінкен вирушив із візитом на Близький Схід

Окупанти за день обстріляли п'ять громад Сумської області

У Білому домі підтвердили, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети

У Києві зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, є постраждалий

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА