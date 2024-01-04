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21:03 04.01.2024

Словаччина відправить в Україну гуманітарну допомогу на суму майже €203,5 тис.

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Словаччина передасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму €203 492, до якої увійдуть електрогенератори та обігрівачі, повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словаччини.

"На підставі прохання України про гуманітарну допомогу, а також заклику Європейської комісії до держав-членів проявити солідарність із цивільним населенням, яке постраждало від військового конфлікту, Словацька Республіка надасть Україні гуманітарну допомогу на загальну суму 203 492 євро", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті словацького МВС.

Вантаж гуманітарної допомоги важитиме 21 тонну, до нього ввійдуть електрогенератори, обігрівачі, одяг і набори першої допомоги із запасів Штабу екуменічної душпастирської служби у ЗС Словаччини та Збройних сил Словацької Республіки, а також продукти харчування, бутильована вода та одяг із запасів МВС Словаччини.

Зазначається, що допомогу отримають Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство внутрішніх справ України, обласне підприємство "Донецьктеплокомуненерго", міська рада м. Покровськ Донецької області.

 

 

 

Теги: #словаччина #гуманітарна_допомога

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