Війська РФ за добу обстріляли 23 громади Запорізької області, зруйновано житлові будинки

Війська РФ за добу обстріляли з різних видів зброї 23 громади Запорізької області, зруйновано житлові будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в четвер уранці.

"Окупанти завдали 159 ударів по 23 містах і селах на лінії вогню", - написав він у своєму телеграм-каналі.

111 артобстрілів припали на території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Гуляйпільського, Преображенки, Полтавки, Роботиного, Новоандріївки, Оріхова, Малих Щербаків та інших прифронтових населених пунктів.

Також військовослужбовці РФ здійснили 33 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новоандріївці, Новодарівці, Чарівному, Червоному, Малинівці, Малій Токмачці, Щербаках, Роботиному, Полтавці, П'ятихатках і Лобковому, 7 РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новодарівки, Малої Токмачки, Новоіванівки, Роботиного і П'ятихаток, а також вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову і Новодарівці.

"Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків. Мирні жителі не постраждали", - інформував Малашко.