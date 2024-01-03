Події

20:55 03.01.2024

Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

1 хв читати
Профільний комітет Ради законопроєкт про мобілізацію розглядатиме по блоках

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядатиме урядовий законопроєкт про мобілізацію по блоках, від 4 січня, повідомив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Завтра у нас дійсно заплановано в закритому режимі розгляд цього законопроєкту. І, чесно кажучи, у плані в проєкті дня стоїть час із 10 до 7 вечора. І це тільки перший день. І ми будемо поблоково розглядати", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

За словами Чернєва, комітет має намір заслухати авторів законопроєкту, як вони обґрунтовують його норми.

Заступник голови комітету бачить три варіанти розвитку щодо подальшої долі законопроєкту.

"Або він іде до зали (на розгляд парламенту - ІФ-У) в тому вигляді, в якому він є, що малоймовірно, тому що дуже багато запитань до цього законопроєкту. Або ми доопрацьовуємо його на базі комітету і далі виносимо до зали вже доопрацьованим із урахуванням усіх наявних до нього запитань. Або ми взагалі повертаємо його суб'єкту подання, на доопрацювання, щоб він все-таки зробив нормальний законопроєкт і він не викликав би запитань", - зазначив народний депутат.

Чернєв наголосив, що складно спрогнозувати, скільки часу все це може зайняти.

 

 

Теги: #рада #комітет #мобілізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:05 02.01.2024
У ВР підготують компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію - Кравчук

У ВР підготують компромісний варіант законопроєкту про мобілізацію - Кравчук

15:28 02.01.2024
Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

Верховній Раді пропонують підвищити доступність ліків для населення - законопроєкт

15:33 31.12.2023
Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

Один із пріоритетів комітету з гумполітики у 2024-му - підготовка до 2-го читання законопроєкту про заборону релігійних організацій, контрольованих Росією - Кравчук

10:43 29.12.2023
Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

23:27 28.12.2023
Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

Стефанчук про законопроєкт про мобілізацію: це початок дискусії, сподіваюся, ми вийдемо на правильне рішення

12:42 28.12.2023
Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

Стефанчук назвав пріоритети в роботі Ради на 2024 рік: забезпечення мобілізаційних процесів, євроінтеграція та зближення України з НАТО

20:45 27.12.2023
Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

Омбудсмен Лубінець: У законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції

12:51 27.12.2023
Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

21:23 26.12.2023
Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський

21:21 26.12.2023
НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

НАТО є фундаментом безпеки для України та Європи - Зеленський про нараду щодо роботи з НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про обмін військовополоненими: Чим більше росіян беремо в полон, тим більш результативними будуть переговори щодо обмінів

У Снігурівці на Миколаївщині прогриміло декілька вибухів, є постраждалі, серед них дитина

Буданов: Нам вдалося провести дуже складний обмін, який готувався досить довго

Із російського полону за обміном повернуто 230 українців - Координаційний штаб

Із російського полону повернуто понад 200 військових і цивільних українців

ОСТАННЄ

Експертів МАГАТЕ вперше не пустили до реакторного залу енергоблоку ЗАЕС, який перебував у холодному зупині

У Києві відновлено теплопостачання будинків, які залишалися без тепла після ракетної атаки 2 січня

Психологи МВС і ДСНС надали допомогу майже 700 постраждалим від масованих обстрілів 29 грудня і 2 січня

За грудень втрати ворога у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" становлять 14 265 осіб особового складу

2828 українців уже звільнено з російського полону за період повномасштабного вторгнення

Українська авіація за добу завдала ударів по 12 місцях скупчення окупантів

Міноборони за чотири місяці заощадило на тилових закупівлях понад 3,5 млрд грн

Кулеба доручив керівникам посольств і генконсульств активізувати інформроботу з просування Формули миру та зміцнення підтримки України

Міненерго оприлюднило законопроєкт, що передбачає розширення повноважень відомства

Польський прем'єр має намір переконати перевізників, які протестують, не використовувати блокаду кордону для захисту своїх прав

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА