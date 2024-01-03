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20:43 03.01.2024

У Києві відновлено теплопостачання будинків, які залишалися без тепла після ракетної атаки 2 січня

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У Києві відновлено теплопостачання будинків, які залишалися без тепла після ракетної атаки 2 січня

У Києві відновлено теплопостачання будинків, які внаслідок ракетного обстрілу 2 січня залишалися без тепла, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв.

"Відновлено теплопостачання будинків, які внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу залишалися без тепла. Завдяки оперативній роботі фахівців КП "Київтеплоенерго" 67 будинків знову обігріваються. Без опалення частково залишається один будинок у Солом'янському районі, який найбільше постраждав", - сказав Пантелеєв, слова якого наводить пресслужба КМДА.

Як зазначається в повідомленні, наразі комунальні служби працюють над тим, щоб дати тепло в під'їзди будинку, де є така технічна можливість.

Теги: #київ #теплопостачання

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