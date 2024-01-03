Західні партнери впритул наблизилися до вирішення питання передання Україні заморожених активів РФ - Шмигаль

У 2024 році одним із ключових завдань міжнародної політики залишається спрямування заморожених на Заході активів РФ на відновлення України, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сполучені Штати, Євросоюз та інші країни впритул наблизилися до вирішення цього питання. Вже є перші прецеденти змін до законодавств, що передбачають механізми передачі коштів. Наразі важливо це звести в єдину чітку систему, до якої будуть залучені країни ЄС та G7", - заявив Шмигаль на засіданні уряду в середу.

Він наголосив, що уряд разом із дипломатами постійно веде роботу над цим питанням і очікує позитивних результатів уже у 2024 році.