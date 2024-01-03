3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 679 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 679 RUSSIAN AGRESSION
3 січня у світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла.
Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Гордія.
Міжнародний день здоров'я душі та тіла
Це свято - чудова нагода прислухатися до себе.
Століттями існувала концепція гармонії душі й тіла. Існує багато способів, які допомагають її досягти, поліпшити свій добробут і здоров'я. Починати можна зі зміни, наприклад, раціону харчування.
Ще цього дня:
1918 - Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";
1919 - Українська Національна Рада схвалила постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;
1924 - Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці - кам'яний саркофаг фараона;
1925 - Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії;
1958 - Острівні володіння Британії в Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;
1961 - США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;
1990 - Диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;
1992 - Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;
1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини зі США;
1992 - Згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України";
1992 - Командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу в Москві та підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.
Церковне свято
Гордій народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) у III столітті. Був воєначальником римського війська. Настільки сильно вірив у християнство, що пішов з посади і тривалий час жив у пустелі відлюдником. Коли імператор Лікій почав гоніння на християн, Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.
Під час святкування бога Марса, Гордій відмовився вклонитися ідолу. Його схопили, піддали тортурам, але навіть найжорстокіші він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і став спокушати його всілякими нагородами і посадами. Однак Гордій відмовився. Тоді святого стратили.
Іменини: Гордій, Софія.