3 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 679 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 679 RUSSIAN AGRESSION

3 січня у світі відзначають Міжнародний день здоров'я душі й тіла.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Гордія.

Міжнародний день здоров'я душі та тіла

Це свято - чудова нагода прислухатися до себе.

Століттями існувала концепція гармонії душі й тіла. Існує багато способів, які допомагають її досягти, поліпшити свій добробут і здоров'я. Починати можна зі зміни, наприклад, раціону харчування.

Ще цього дня:

1918 - Одеса проголошує себе "тимчасово вільним містом";

1919 - Українська Національна Рада схвалила постанову про з'єднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою в Києві;

1924 - Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутанхамона британська експедиція знаходить головний скарб гробниці - кам'яний саркофаг фараона;

1925 - Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії;

1958 - Острівні володіння Британії в Карибському морі об'єднуються у Вест-Індську Федерацію;

1961 - США відкликають дипломатичне визнання уряду Куби і закрили посольство в Гавані;

1990 - Диктатор Панами Мануель Нор'єга здається американським військовим і вивозиться до США;

1992 - Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнають незалежність України;

1992 - Україна встановлює дипломатичні відносини зі США;

1992 - Згідно з Указом Президента України № 29/92 створюють "Державний експортно-імпортний банк України";

1992 - Командувач Чорноморським флотом І. Касатонов підписує наказ про вихід Чорноморського флоту з підпорядкування Генштабу в Москві та підпорядкування ЧФ Міністерству оборони України.

Церковне свято

Гордій народився в місті Кесарія, Каппадокія (нині Туреччина) у III столітті. Був воєначальником римського війська. Настільки сильно вірив у християнство, що пішов з посади і тривалий час жив у пустелі відлюдником. Коли імператор Лікій почав гоніння на християн, Гордій вирішив повернутися з пустелі, щоб допомагати іншим вірянам.

Під час святкування бога Марса, Гордій відмовився вклонитися ідолу. Його схопили, піддали тортурам, але навіть найжорстокіші він прийняв спокійно. Градоначальник побачив, що мученик непохитний, і став спокушати його всілякими нагородами і посадами. Однак Гордій відмовився. Тоді святого стратили.

Іменини: Гордій, Софія.