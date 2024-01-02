Події

23:18 02.01.2024

Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

1 хв читати
Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

Україна перебуває у другій фазі ухвалення рішень про передачу їй заморожених активів РФ, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми перебуваємо на другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні", - сказав він в ефірі національного телемарафону "UAразом".

За його словами, вже є конкретні напрацювання у США та Європейському союзі. Зокрема, приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України. Є акти законодавства, ухвалені в деяких країнах, які створюють механізми передачі грошей, зазначив він.

"Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС і країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми будемо працювати", - наголосив Кулеба. 

Теги: #рф #україна #активи #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:26 02.01.2024
У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

У Харкові зафіксовано влучання біля житлового будинку, інформація про постраждалих уточнюється

23:24 02.01.2024
Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

Єрмак і Салліван погодили важливість посилення ППО для України на тлі терористичних атак РФ

23:22 02.01.2024
Окупанти завдають ударів по Харкову

Окупанти завдають ударів по Харкову

23:20 02.01.2024
У Київській області збільшилася кількість пошкоджених унаслідок російської атаки об'єктів

У Київській області збільшилася кількість пошкоджених унаслідок російської атаки об'єктів

22:03 02.01.2024
Росіянам потрібна "картинка", щоб показати нібито помсту за знищені ЗС України літаки і корабель - Ігнат

Росіянам потрібна "картинка", щоб показати нібито помсту за знищені ЗС України літаки і корабель - Ігнат

19:05 02.01.2024
Глава МЗС Німеччини: Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну

Глава МЗС Німеччини: Кожною ракетою Путін показує, що хоче знищити Україну

09:56 01.01.2024
В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

09:14 01.01.2024
РФ вивела в Чорне море п’ять кораблів, зокрема три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

РФ вивела в Чорне море п’ять кораблів, зокрема три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

05:40 01.01.2024
У Білогорщі пожежа в музеї Шухевича, попередньо, через уламки БпЛА - Львівська ОВА

У Білогорщі пожежа в музеї Шухевича, попередньо, через уламки БпЛА - Львівська ОВА

04:31 01.01.2024
Кількість постраждалих через падіння уламків БпЛА в Одесі зросла до дев'яти

Кількість постраждалих через падіння уламків БпЛА в Одесі зросла до дев'яти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про масований удар РФ по Україні: Ще жодна держава не відбивала раніше подібних комбінованих ударів - дронами, ракетами та балістикою

Повністю відновлено електропостачання на Київщині

НАБУ і САП скерували до суду другий епізод справи "Роттердам+"

У ЗСУ назвали черговим фейком РФ "інформацію" про нібито ураження бункера, де перебував заступник Залужного

Кількість жертв ранкових обстрілів України сягнула 5, ще 119 осіб постраждали - ДСНС

ОСТАННЄ

Зеленський про масований удар РФ по Україні: Ще жодна держава не відбивала раніше подібних комбінованих ударів - дронами, ракетами та балістикою

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти за добу завдали 66 авіаударів по території України

На фронті за добу відбулося 56 бойових зіткнень

Ліквідація пожеж у Подільському районі Києва триває

Повністю відновлено електропостачання на Київщині

Нікопольська громада зазнала артобстрілів й ударів дронами, по Криворізькому району РФ завдала ракетного удару

НАБУ і САП скерували до суду другий епізод справи "Роттердам+"

Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки зросла до 135 осіб - МВС України

Кількість поранених унаслідок ранкових ударів по Харкову збільшилася до 62 осіб - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА