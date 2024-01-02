Кулеба: ми перебуваємо у другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні

Україна перебуває у другій фазі ухвалення рішень про передачу їй заморожених активів РФ, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ми перебуваємо на другій фазі ухвалення рішень про передачу заморожених російських активів Україні", - сказав він в ефірі національного телемарафону "UAразом".

За його словами, вже є конкретні напрацювання у США та Європейському союзі. Зокрема, приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України. Є акти законодавства, ухвалені в деяких країнах, які створюють механізми передачі грошей, зазначив він.

"Зараз той етап, коли всі зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС і країн G7. Це буде одним із ключових питань цього року, над яким ми будемо працювати", - наголосив Кулеба.