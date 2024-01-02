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16:33 02.01.2024

Україна вийшла з Ради командувачів Прикордонних військ

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Україна вийшла з Ради командувачів Прикордонних військ

- Президент України Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами.

Відповідний документ №1/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

"Відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, керуючись статтею 24 закону України "Про міжнародні договори України" та статтею 56 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, постановляю: вийти з Рішення про створення Ради командувачів Прикордонними військами, вчиненого 6 липня 1992 року в м. Москві", - зазначається в документі.

Міністерству закордонних справ України доручено надіслати Виконавчому комітету Співдружності Незалежних Держав відповідне повідомлення.

Теги: #указ #прикордонники

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