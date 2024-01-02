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13:32 02.01.2024

Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

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Посол ЄС після атаки РФ: Україна наразі потребує більшої підтримки, щоб урятувати життя

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після нової російської атаки на українські міста заявила, що Україна потребує додаткової підтримки наразі, а РФ буде притягнута до відповідальності.

"Сьогодні Україна стала жертвою чергової жорстокої атаки РФ. Столиця Київ, Харків - під обстрілом російських ракет і безпілотників. Цивільні - вбиті й поранені, зруйнована інфраструктура. Україна потребує додаткової підтримки наразі, щоб врятувати життя. РФ буде притягнута до відповідальності", - написала Матернова в Х (Twitter).

 

Теги: #єс #обстріли #матернова

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