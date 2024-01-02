2 січня внаслідок ракетної атаки чотири людини загинули, щонайменше 92 поранені - Зеленський

Унаслідок російської ракетної атаки 2 січня чотири людини загинули, є інформація про 92 поранених, написав у телеграм-каналі у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Зараз триває ліквідація наслідків чергового російського удару. Залучені всі необхідні служби. Понад 500 рятувальників ДСНС України, комунальні служби, енергетики, поліцейські. Київ та область, Харків. На цей час відомо про 92 поранених. Усім надається допомога. На жаль, четверо людей загинули", - написав він.

За його словами, "із 31 грудня російські нелюди застосували вже близько 170 "шахедів" і десятки ракет різних типів. Абсолютна більшість із них була спрямована по цивільних обʼєктах. Я дякую всім партнерам, які допомагають у зміцненні нашого повітряного щита".

"Цьогоріч продовжимо роботу з усіма у світі, хто цінує життя, щоб додатково зміцнити наш повітряний щит і притягти Росію до відповідальності за скоєне. Держава-терорист повинна відчути наслідки того, що вона робить", - написав Зеленський.