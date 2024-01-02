У Київській області через ракетну атаку знеструмлено понад 250 тис. споживачів - "Укренерго"

У столиці та Київській області через масовані ракетні обстріли знеструмлено понад 250 тис. споживачів, повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі.

За даними "Укренерго", є пошкодження в мережах компанії та обленерго в Києві та області. Відновлювальні роботи розпочнуть одразу після оцінки ступеня пошкоджень ремонтними бригадами.

Крім того, у Міністерстві енергетики України уточнили, що через атаку відключали обладнання підстанцій у Київській області, було знеструмлено високовольтні лінії. Також були тимчасові порушення в роботі ГЕС.