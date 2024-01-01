Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

Увечері в понеділок Силами оборони півдня було знищено один ударний безпілотний літальний апарат типу "Shahed-131/136", а також знищено один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і два ударні БПЛА "Ланцет", повідомляють Сили оборони півдня в телеграмі.

"Увечері 01 січня 2024 року в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 БПЛА "Shahed-136/131". Також протягом дня в Херсонській області знищено 1 розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і 2 ударних БПЛА "Ланцет"", - йдеться в повідомленні.