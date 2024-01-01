Події

22:05 01.01.2024

Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

1 хв читати
Сили ППО збили чотири БПЛА на півдні України

Увечері в понеділок Силами оборони півдня було знищено один ударний безпілотний літальний апарат типу "Shahed-131/136", а також знищено один розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і два ударні БПЛА "Ланцет", повідомляють Сили оборони півдня в телеграмі.

"Увечері 01 січня 2024 року в Миколаївській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 1 БПЛА "Shahed-136/131". Також протягом дня в Херсонській області знищено 1 розвідувальний безпілотник "Мерлін-ВР" і 2 ударних БПЛА "Ланцет"", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріл #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:24 01.01.2024
Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

18:58 01.01.2024
Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, поранено чоловіка - ОВА

Окупанти обстріляли Токарівку Херсонської області, поранено чоловіка - ОВА

17:05 01.01.2024
У Києві працює ППО - КМВА

У Києві працює ППО - КМВА

16:18 01.01.2024
На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

15:48 01.01.2024
Окупанти обстріляли Комишани біля Херсона, госпіталізовано місцеву жительку

Окупанти обстріляли Комишани біля Херсона, госпіталізовано місцеву жительку

15:40 01.01.2024
Окупанти обстріляли Південне біля Торецька, загинув місцевий житель

Окупанти обстріляли Південне біля Торецька, загинув місцевий житель

14:03 01.01.2024
Окупанти обстріляли Дворічну Харківської області, загинув чоловік - поліція

Окупанти обстріляли Дворічну Харківської області, загинув чоловік - поліція

13:58 01.01.2024
Окупанти обстріляли Очеретинську громаду Покровського району, загинув місцевий житель

Окупанти обстріляли Очеретинську громаду Покровського району, загинув місцевий житель

13:48 01.01.2024
Окупанти обстріляли Новокаїри Бериславського району, поранено місцевого жителя

Окупанти обстріляли Новокаїри Бериславського району, поранено місцевого жителя

09:03 01.01.2024
Окупанти за добу обстріляли 25 громад Запорізької області, поранено чотирьох місцевих жителів

Окупанти за добу обстріляли 25 громад Запорізької області, поранено чотирьох місцевих жителів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок обстрілу Авдіївки загинула 73-річна жінка - голова ОВА

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

ОСТАННЄ

Окупанти за день обстріляли чотири громади Сумської області, двоє людей загинуло, один поранений

У результаті обстрілу передмістя Херсона постраждала жінка

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

У Японії знайшли двох загиблих унаслідок землетрусу

Зеленський поговорив із прем'єром Канади Трюдо про підтримку України

Українська авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень

ЗС України знищили дев'ять із десяти БПЛА "Shahed", які атакували Україну

Фонд Порошенка профінансує відновлення музею Шухевича у Львові, знищеного ворожим дроном

На Сумщині кількість жертв унаслідок атаки БПЛА по житловому будинку зросла до двох осіб - МВС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА