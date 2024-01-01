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20:22 01.01.2024

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

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Норвегія дозволила прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні

Уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості Україні.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті норвезького уряду, цей дозвіл набуває чинності з 1 січня 2024 року.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Підтримка України важлива для норвезької та європейської безпеки. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні", - цитує пресслужба міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде.

У повідомленні зазначається, що уряд вирішив дозволити прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення Україні за умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірки потреб і контролю кінцевого користувача.

"Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси Норвегії в сфері оборони та політики безпеки разом із нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації з політикою безпеки", -повідомив норвезький міністр оборони Бьорн Арильд Грам.

Зазначається, що компанії Норвегії можуть звертатися до Міністерства закордонних справ за експортною ліцензією для прямого продажу зброї та продукції оборонного призначення в Україну.

Водночас норвезьке МЗС справ наголошує, що експортні ліцензії на прямий продаж видаватимуться тільки в кожному конкретному випадку. Усі заявки ретельно вивчатимуть, а їхню оцінку здійснюватимуть відповідно до таких критеріїв:

Прямий продаж зброї та продукції оборонного призначення може здійснюватися тільки владі України; заявки повинні містити документацію та урядові гарантії щодо кінцевого використання та кінцевого користувача, а також містити пункт про реекспорт (подальше передання); транспортування й доставлення зброї та продукції оборонного призначення повинні здійснюватися безпечними й встановленими логістичними маршрутами; заявки розглядаються згідно з норвезькими правилами експортного контролю та зобов'язаннями Норвегії.

Норвезькі компанії повинні подавати заявки на отримання експортної ліцензії в системі електронного ліцензування МЗС.

 

 

 

Теги: #продаж #зброя #норвегія

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