У Японії знайшли двох загиблих унаслідок землетрусу

В Японії в префектурі Ісікава після землетрусу магнітудою 7,6 знайшли двох загиблих, повідомляє Kyodo News з посиланням на попередні дані поліції.

Уряд Японії раніше повідомляв, що щонайменше шестеро тих, хто вижив, опинилися під завалами в місті Вадзіма. Є постраждалі, здебільшого вони дістали травми від уламків будівель або під час падіння. Двох постраждалих жінок госпіталізували в місті Авара, повідомляє The Japan Times.

У Вадзімі після землетрусу почалася велика пожежа. У цьому місті та інших містах префектури зруйнувалися окремі будинки, на землі з'явилися великі тріщини. Висота хвиль у Вадзімі сягала 1,2 метра, але все ж таки не п'яти метрів, як прогнозували вчені.

З прибережних зон префектур Ісікава, Ніїгата і Тояма проводили евакуацію, вона зачепила загалом приблизно 51 тисячу осіб. Понад 36 тисяч домогосподарств деякий час залишалися без електрики.

Переривався рух швидкісних поїздів, перекривалися автотраси.

Серія потужних землетрусів сталася в префектурі Ісікава в центральній частині Японії 1 січня. Магнітуда найсильнішого з них становила 7,6, загалом їх було близько 20 магнітудою понад 4. Після цього для прибережних префектур випустили попередження про загрозу цунамі – найбільш масштабне для країни після руйнівного землетрусу 2011 року.