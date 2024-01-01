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10:49 01.01.2024

У Бєлгороді знешкоджено офіцера слідчого комітету РФ - ГУР МО

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У Бєлгороді знешкоджено офіцера слідчого комітету РФ - ГУР МО

Офіцера слідчого комітету РФ знешкоджено в російському Бєлгороді, повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок уранці.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил. Так, унаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових об'єктах Росії ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина", - ідеться в повідомленні.

За даними ГУР, раніше Конопіцин брав участь у воєнних діях проти України. "У листопаді 2023 року його відправили до Бєлгорода працювати у складі військового слідчого відділу слідчого комітету РФ. До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет", - ідеться в повідомленні.

У ГУР також повідомили, що в російській окупаційній армії через втрати на війні проти України констатували гострий дефіцит молодших офіцерів і наказали прискорити навчання лейтенантів.

Теги: #знешкодження #ск_рф #бєлгород #офіцер

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