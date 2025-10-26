Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська – 16-й армійський корпус ЗСУ

Через удар по Бєлгородській дамбі вода хлинула на позиції росіян і ускладнює їхню логістику біля Вовчанська (Харківська обл.), повідомляє пресслужба 16 армійського корпусу ЗСУ.

Раніше російські медіа писали, що атаку нібито здійснили ЗСУ. Вони повідомляють, що за добу рівень води у сховищі впав на один метр. Вода виливається у річку Сіверський Донець. Біля неї є підтоплення у бліндажах окупантів.

"Що стосується заяв про ситуацію у Вовчанську, який начебто захоплений на 70%...Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей – після відсутності опадів та пекельного літа, річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалось накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя – це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на Вовчанському напрямку. Ну і новому командувачу угрупування "Сєвєр" захотілось показати себе з кращого боку", - йдеться у повідомленні пресслужби 16 АК ЗСУ у телеграм-каналі у неділю.

Зазначається, що "супротивнику вдалось досягнути локальних успіхів, але вдалось це йому ціною великих втрат. Деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність, наприклад 1 батальйон 82 мп стерся майже в "нуль", в підрозділі залишилось фактично тільки управління, тому його прийшлось виводити в тил на поповнення".

"На сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян. Після удару по Білгородській дамбі, остання почала пропускати воду. Як повідомляють медіа росіян, тільки за один день рівень води у сховищі впав на 1 метр. Як то кажуть – пішла вода у хату, точніше – у Сіверський Донець, вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян", - розповіли армійці.

"Але головне – значно ускладнюється ворожа логістика. Ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявились фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду", додали у 16 армійському корпусі ЗСУ

Генштаб РФ у неділю заявив, що 70% Вовчанська на Харківщині під контролем росіян. Сили оборони це заперечують і називають деякі просування окупантів локальними успіхами.