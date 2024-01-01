Події

10:09 01.01.2024

На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

1 хв читати
На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

Приватний будинок зазнав невеликих пошкоджень у Черкаській області внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами по Україні в новорічну ніч, постраждалих немає, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Три "Шахеди" знищено в небі над нашою областю. Минулося без потерпілих. Лише в одному випадку маємо незначні ушкодження будинку місцевого жителя", - написав Табурець у телеграмі в понеділок уранці.

Теги: #черкаська_область #шахеди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:27 01.01.2024
У новорічну ніч силами ППО ліквідовано 87 "шахедів"

У новорічну ніч силами ППО ліквідовано 87 "шахедів"

01:06 01.01.2024
РФ вночі продовжує атакувати Одеську область "шахедами"

РФ вночі продовжує атакувати Одеську область "шахедами"

13:07 31.12.2023
Померла одна з постраждалих унаслідок ракетного обстрілу м. Сміла 29 грудня - голова ОВА

Померла одна з постраждалих унаслідок ракетного обстрілу м. Сміла 29 грудня - голова ОВА

10:49 31.12.2023
У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

19:53 27.12.2023
В Україні є понад п'ять аналогів "Шахед-131" і один - "Шахед-136", які виробляються серійно - Камишін

В Україні є понад п'ять аналогів "Шахед-131" і один - "Шахед-136", які виробляються серійно - Камишін

08:35 27.12.2023
Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Херсоні та Одесі, одна людина загинула, троє поранених

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Херсоні та Одесі, одна людина загинула, троє поранених

08:34 26.12.2023
Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Одеській і Миколаївській областях, без постраждалих

Унаслідок нічної атаки БПЛА зафіксовано влучання в Одеській і Миколаївській областях, без постраждалих

07:53 24.12.2023
Силами ППО знищено 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну

Силами ППО знищено 14 із 15 "шахедів", які атакували Україну

06:31 23.12.2023
Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

Силами ППО знищено дев'ять із дев'яти "Шахедів", які атакували Україну з двох районів

06:55 21.12.2023
Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

Уночі ППО знищила 34 із 35 "шахедів", які атакували Україну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА

У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

У новорічну ніч силами ППО ліквідовано 87 "шахедів"

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Середину-Буду та 12 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без постраждалих

Кількість загиблих у Києві внаслідок атаки РФ 29 грудня збільшилася до 28 осіб - військова адміністрація

В Одесі внаслідок російської атаки загинув 15-річний підліток - ОВА

Сили ППО збили в новорічну ніч 51 дрон на півдні України, одна людина загинула, трьох госпіталізовано

Окупанти атакували Хмельницьку область "Шахедами", важко травмована дитина - ОВА

РФ вивела в Чорне море п’ять кораблів, зокрема три носії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Окупанти за добу обстріляли 25 громад Запорізької області, поранено чотирьох місцевих жителів

У Чугуєві внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох мирних жителів

РФ обстріляла вночі Дніпропетровську область з артилерії та БПЛА, сили ППО збили п'ять "шахедів"

У новорічну ніч РФ застосувала рекордну кількість ударних БПЛА, а також атакувала Україну ракетами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА