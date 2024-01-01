На Черкащині вночі збито три дрони, без постраждалих

Приватний будинок зазнав невеликих пошкоджень у Черкаській області внаслідок атаки ударних безпілотних літальних апаратів, випущених російськими окупантами по Україні в новорічну ніч, постраждалих немає, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Три "Шахеди" знищено в небі над нашою областю. Минулося без потерпілих. Лише в одному випадку маємо незначні ушкодження будинку місцевого жителя", - написав Табурець у телеграмі в понеділок уранці.