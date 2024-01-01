Сили ППО збили в новорічну ніч 51 дрон на півдні України, одна людина загинула, трьох госпіталізовано

Одна людина загинула і троє госпіталізовані з травмами, отриманими під час атаки ударними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-131/136, випущеними російськими окупантами на житлові райони на півдні України в новорічну ніч.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збиралися родинами зустріти Новий рік. Унаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено щонайменше три багатоквартирні висотні будинки, три приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено", - повідомляється у телеграм-каналі Сил оборони півдня України.

Загалом Сили української протиповітряної оборони в новорічну ніч на півдні України збили 51 ударний дрон, випущений російськими окупантами, повідомляється в телеграм-каналі Сил оборони України. Зокрема, 28 дронів збито в Одеській області, 14 - у Миколаївській, п'ять - на Вінниччині, два - на Дніпропетровщині, по одному - у Херсонській і Кіровоградській областях.

Повідомляється, що потужна масована дронова атака тривала протягом 11 годин: стартували дрони-камікадзе ввечері, а бойова робота завершилася близько 4 ранку.

"Очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів унаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

У Миколаївській області влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу, але пожежники її ліквідували. Інформація про постраждалих не надходила.

У Тульчинському районі Вінницької області уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено гараж і скління кількох будинків. Люди не постраждали.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що, крім атаки дронів, у Миколаївському районі 31 грудня ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дніпровське Куцурубської громади. У результаті пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. Також тричі в неділю та двічі вранці в понеділок артилерійські обстріли фіксувалися по с. Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 31 грудня о 15:24 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.