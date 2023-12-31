Силами оборони за два роки знищено понад 1700 російських ракет різних типів

З лютого 2022 року Силами оборони знищено понад 1700 російських ракет різних типів, відсоток збиття ворожих ракет і дронів становить 85, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у привітанні з новим роком.

"З 24 лютого 2022 року Силами оборони України знищено 1709 ракет різних типів. Серед них: Х-101/555/55 - випущено - 1360, знищено - 1045; "Калібр" - випущено - 834, знищено - 397; "Іскандер-К" - випущено - 154, знищено - 62; Ударні БПЛА "Shahed-136/131" - випущено - 3940, знищено - 3095", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю ввечері.

Олещук наголосив, що "відсоток збиття засобів повітряного нападу (крилаті ракети та ударні БпЛА) - зараз становить близько 85".

"На початку 2023 року ми отримали перші "Patriot" і можливість знищувати "балістику". Наразі ми вже знищили 15 аеробалістичних Х-47М2 "Кинджал" і десятки балістичних ракет противника. Чекаємо на додаткові системи, які зможуть перехоплювати балістичні ракети", - наголосив командувач Повітряних сил.

За його словами, було проведено кілька блискучих операцій зі знищення російських літаків.

"Загалом від початку вторгнення знищено 329 літаків і 324 вертольоти противника. За цей час авіація Повітряних Сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7 600 - на вогневе ураження, 8 600 - на винищувальне авіаційне прикриття", - зазначив Олещук.

"Наші пілоти відправили слідом за "російським військовим кораблем" ще кілька плавзасобів противника, і вдарили в їхнє основне лігво - штаб чорноморського флоту Росії!" – наголосив командувач.