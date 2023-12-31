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19:38 31.12.2023

Залужний привітав військовослужбовців: Прийдешній 2024 рік не буде легким, боротьба за свободу і майбутнє наших дітей триває

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Залужний привітав військовослужбовців: Прийдешній 2024 рік не буде легким, боротьба за свободу і майбутнє наших дітей триває

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний привітав військовослужбовців із 2023 роком, що минув, і зазначив, що прийдешній 2024 рік не буде легким.

"Дорогі бойові побратими і посестри! Минає 2023 рік. Ще один надскладний рік нашої боротьби за свою землю та свободу. Це був рік, коли Україна вистояла. Вистояла завдяки вам - українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам. Завдяки кожному з вас!"- написав Залужний у своєму Телеграм-каналі.

Він подякував військовим "за стійкість і самовідданість великій справі - захищати Україну".

"Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди в наших серцях", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний також зазначив, що "2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу!"

"Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України - з Новим Роком!" - написав Залужний.

 

 

 

Теги: #зсу #привітання #залужний

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