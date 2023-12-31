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18:59 31.12.2023

ЄС скасує повітряний і морський прикордонний контроль із Болгарією та Румунією з 31 березня 2024 року

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ЄС скасує повітряний і морський прикордонний контроль із Болгарією та Румунією з 31 березня 2024 року

Рада ЄС оголосила в неділю про своє рішення скасувати повітряний і морський прикордонний контроль Шенгенської зони з Болгарією і Румунією.

"Я дуже радий, що у 2024 році внутрішній контроль над повітряним і морським транспортом між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської зони відійде в минуле після 12 років переговорів. Таким чином, ми продовжуємо будувати більш ширшу і сильнішу зону вільного пересування", - заявив міністр внутрішніх справ Іспанії, яка завершує 31 грудня своє головування в Раді ЄС, Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

У комюніке ради повідомляється, що рішення було ухвалено одноголосно в письмовій формі.

"З 31 березня 2024 року більше не буде перевірок людей на внутрішніх повітряних і морських кордонах ЄС між Болгарією і Румунією та іншими країнами Шенгенської зони. Ця дата відповідає зміні зимового/літнього розкладу, встановленого Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA)", - йдеться в документі.

У ньому наголошується, що "після цього першого кроку раді слід ухвалити подальше рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах".

Рішення Ради ЄС привітала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні історичний день для Болгарії та Румунії. І джерело великої гордості для румунських і болгарських громадян. З березня вони зможуть вільно перетинати внутрішні морські та повітряні кордони без прикордонного контролю. Це важливий крок уперед для цих двох країн і для Шенгенської зони загалом", - заявила голова Єврокомісії.

 

Теги: #контроль #єс

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