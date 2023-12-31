У Черкаській області вночі ліквідували 4 ударні БпЛА, без постраждалих і руйнувань - ОВА

У Черкаській області вночі сили ППО знищили 4 ударні дрони, постраждалих і руйнувань унаслідок ворожої атаки немає, повідомляє голова ОВА Ігор Табурець.

"Наші захисники перетворили на металобрухт чотири ударні БпЛА противника. Це результати їхньої роботи під час останньої тривоги в області, яка тривала понад три з половиною години. У всіх випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань", - написав Табурець у телеграм-каналі в неділю.