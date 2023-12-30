"Миколаївобленерго" у 2023 році відновило 2,5 тис. км ліній електропередачі

Цього року енергетикам АТ "Миколаївобленерго" довелося відновлювати після тривалих бойових дій і деокупації 2,5 тис. км. ліній електропередачі, понад 230 трансформаторів і 1,1 тис. опор.

"2489 кілометрів повітряних ліній електропередачі та 1136 електроопор замінили працівники "Миколаївобленерго" новими після руйнувань унаслідок російської агресії лише цього року. Крім того, енергетики Миколаївщини відремонтували 168 та замінили 63 силові трансформатори", - повідомила пресслужба компанії.

Як поінформували в товаристві з посиланням на генерального директора "Миколаївобленерго" Вадима Данилківа, у багатьох районах регіону було зруйновано понад 80% енергетичної інфраструктури, а загальні збитки компанії від бойових дій становили понад 2 млрд. грн.

"На деокупованих територіях люди протягом 9 місяців взагалі перебували без світла", - зазначив CEO.

Наразі електропостачання є в усіх громадах Миколаївщини.

За словами Данілківа, роботу електромереж Миколаївської області на початку 2023 р., крім ремонтних бригад самого "Миколаївобленерго", допомагали також відновлювати колеги з "Хмельницькобленерго", "Черкасиобленерго", "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Прикарпаттяобленерго".

"А потім вже і ми допомагали колегам з Херсона відновлювати мережі після обстрілів, а колегам з Одещини - після негоди наприкінці листопада", - пояснив гендиректор.