Війська РФ за добу завдали 196 ударів по населених пунктах Запорізької області

Війська РФ за минулу добу завдали 196 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у суботу.

"За минулу добу військовослужбовці РФ завдали 196 ударів по 22 населених пунктах", - написав він у телеграм-каналі.

За даними ОВА, окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Одрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.

По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл припало 145 артобстрілів.

"Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків громадян та об'єктів інфраструктури", - додав Малашко.