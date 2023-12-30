Події

08:11 30.12.2023

У Херсонській області за добу було понад 108 обстрілів, п'ятеро людей дістали поранення

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У Херсонській області за добу було понад 108 обстрілів, п'ятеро людей дістали поранення

У Херсонській області за добу зафіксовано понад 108 обстрілів, унаслідок влучань п'ятеро людей дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 06:00 суботи.

"За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів, випустивши 536 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed"", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Через російську агресію п'ятеро людей дістали поранення.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію обслуговування ліфтів у Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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