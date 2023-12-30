30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день
ДЕНЬ 675 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 675 RUSSIAN AGRESSION
30 грудня у світі - День глобального планування, День соди, Фестиваль величезних змін в останню хвилину.
У США - День бекону.
Цього дня, 1616 року вийшов друком "Часослов" - перша друкована книга в Києві.
Православна церква вшановує пам'ять Анісії Солунської.
День глобального планування
30 грудня відзначають День глобального планування. Присвячений підбиттю підсумків минулого року і встановленню цілей на наступний.
Цей день заохочує людей вдумливо розглянути свої прагнення і спланувати реальні кроки задля їх досягнення.
Фестиваль величезних змін в останню хвилину
У календарі неофіційних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину. Багато хто на початку нового року ставить собі за мету досягти певних вершин в прийдешньому році.
Фестиваль мотивує завершити виконання всіх запланованих завдань. У деяких випадках необхідно докласти чимало зусиль і шукати нові шляхи, щоб встигнути реалізувати задумане, адже до кінця року залишається мало часу.
Ще цього дня:
1927 - У Токіо починає діяти перший в Азії метрополітен;
1947 - Під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікається престолу;
1964 - Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);
1992 - У Сімферополі починає виходити україномовна суспільно-політична та літературна газета "Кримська світлиця";
1993 - Ізраїль і Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;
1999 - Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;
2006 - У Багдаді страчують через повішення президента Іраку (1979-2003) Саддама Хусейна.
Церковне свято
Анісія Солунська жила в III столітті. Народилася в заможній сім'ї та здобула гарну освіту. Благочестиве життя полюбилося дівчині ще з ранніх років, тож вона ніколи не пишалася своїми багатствами. Після смерті батьків роздала все своє майно біднякам. Сама ж почала вести подвижницьке життя. Коли імператором став Максиміліан, він почав гоніння на християн. Анісію схопили і кинули до в'язниці, а пізніше вбили мечем.
Іменини: Антон, Данило, Лев, Феодосія, Ярина, Ірина, Марія, Анісія.