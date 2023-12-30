Події

07:03 30.12.2023

30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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30 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 675 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 675 RUSSIAN AGRESSION

30 грудня у світі - День глобального планування, День соди, Фестиваль величезних змін в останню хвилину.

У США - День бекону.

Цього дня, 1616 року вийшов друком "Часослов" - перша друкована книга в Києві.

Православна церква вшановує пам'ять Анісії Солунської.

День глобального планування

30 грудня відзначають День глобального планування. Присвячений підбиттю підсумків минулого року і встановленню цілей на наступний.

Цей день заохочує людей вдумливо розглянути свої прагнення і спланувати реальні кроки задля їх досягнення.

Фестиваль величезних змін в останню хвилину

У календарі неофіційних свят передостанній день року ознаменувався проведенням Фестивалю величезних змін в останню хвилину. Багато хто на початку нового року ставить собі за мету досягти певних вершин в прийдешньому році.

Фестиваль мотивує завершити виконання всіх запланованих завдань. У деяких випадках необхідно докласти чимало зусиль і шукати нові шляхи, щоб встигнути реалізувати задумане, адже до кінця року залишається мало часу.

Ще цього дня:

1927 - У Токіо починає діяти перший в Азії метрополітен;

1947 - Під тиском комуністів останній король Румунії Міхай I зрікається престолу;

1964 - Утворено ЮНКТАД (Конференція ООН з торгівлі та розвитку);

1992 - У Сімферополі починає виходити україномовна суспільно-політична та літературна газета "Кримська світлиця";

1993 - Ізраїль і Ватикан встановлюють дипломатичні відносини;

1999 - Верховний Суд України визнає статті кримінального кодексу, що передбачали смертну кару, неконституційними;

2006 - У Багдаді страчують через повішення президента Іраку (1979-2003) Саддама Хусейна.

Церковне свято

Анісія Солунська жила в III столітті. Народилася в заможній сім'ї та здобула гарну освіту. Благочестиве життя полюбилося дівчині ще з ранніх років, тож вона ніколи не пишалася своїми багатствами. Після смерті батьків роздала все своє майно біднякам. Сама ж почала вести подвижницьке життя. Коли імператором став Максиміліан, він почав гоніння на християн. Анісію схопили і кинули до в'язниці, а пізніше вбили мечем.

Іменини: Антон, Данило, Лев, Феодосія, Ярина, Ірина, Марія, Анісія.

Теги: #іменини #цей_день #церковне_свято #30грудня

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