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20:35 29.12.2023

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

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Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово

Рятувальні роботи після російської ракетної атаки триватимуть цілодобово, сказав у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Понад 100 приватних будинків зруйновано або пошкоджено. Багато поверхів, школи, дві церкви, лікарні, пологовий будинок, багато торговельних і складських приміщень. Станом на цей час 29 людей загинули. Мої щирі співчуття всім рідним і близьким, більше ніж 150 осіб поранені", - сказав він.

За його словами, над розбором завалів працюють понад 600 наших рятувальників. "Багато техніки, робота триватиме цілодобово", - сказав він.

Важливо, сказав президент, щоб світ відреагував на цей черговий прояв терору. "Я вдячний кожному, особливо тим, хто допоміг нашій державі з ППО. Наші воїни протиповітряної оборони сьогодні зробили багато, враховуючи, що російські терористи спеціально намагалися обійти наш захист", - зазначив Зеленський.

"Ми продовжуємо посилювати наше ППО і працювати над тим, щоб повернути війну назад, до цих покидьків, додому - в Росію, звідки вона і прийшла", - сказав він.

Теги: #рф #президент #атака

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