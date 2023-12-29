Події

19:12 29.12.2023

Зеленський відвідав мобільний госпіталь на Донеччині, де нагородив медпрацівників і військових

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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав передову хірургічну групу 59-го військового мобільного госпіталю Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Глава держави ознайомився з роботою хірургічної групи, яка приймає поранених захисників зі стабілізаційних пунктів оперативно-тактичних угруповань "Лиман" і "Соледар" і надає їм медичну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Зеленський вручив ордени "За мужність" III ступеня та княгині Ольги III ступеня медпрацівникам хірургічної групи.

"Дякую за все, що робите, за те, що повертаєте до життя наших хлопців, дівчат – наших воїнів. Бажаю вам здоров’я, адже для вашої місії потрібно багато міцності та здоров’я", - сказав президент, звертаючись до військових медиків.

Окрім цього, глава держави поспілкувався з пораненими захисниками, які проходять лікування в госпіталі, та вручив їм державні нагороди.

"Дякую вам за те, що воюєте так міцно. Вітаю вас зі святами. Бажаю якнайшвидшого одужання. Перемоги в наступному році!", - зазначив Зеленський.

Теги: #нагороди #військові #донецька

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