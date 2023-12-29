Події

16:12 29.12.2023

Затримано бізнесмена зі Львова - постачальника Міноборони, який намагався за $500 тис. підкупити одного з керівників ДБР

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Затримано бізнесмена зі Львова - постачальника Міноборони, який намагався за $500 тис. підкупити одного з керівників ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали львівського бізнесмена, який пропонував одному з керівників ДБР хабар у $500 тис. за сприяння в поверненні вилученого майна.

"Співробітники ДБР затримали львівського бізнесмена, одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який пропонував $500 тис. одному з керівників Головного слідчого управління ДБР", - ідеться в повідомленні бюро у п'ятницю.

У повідомленні наголошується, що хабар пропонувався за сприяння в поверненні майна, вилученого в підконтрольних бізнесменові компаній під час розслідування кримінального провадження.

"Бюро порушило кілька місяців тому кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", - зазначено в повідомленні.

Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займалися будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України.

"Це призвело до збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 млрд грн та зриву постачання", - наголошують у ДБР.

За інформацією відомства, правоохоронці встановили повне невиконання шести контрактів, а щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише в невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань.

Також встановлено, що вісім договорів виконано з запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контактів та митних документів зазначених підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", - інформують у бюро.

За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #міноборони #хабар #бізнесмен #дбр

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