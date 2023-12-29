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14:31 29.12.2023

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

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Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи інформацію про те, що невпізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, заявив, що такі випадки трапляються вже не вперше і це ще один сигнал для партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО.

"Ми бачили проліт кілька місяців, що залітають навіть на територію Румунії ракети й ударні БПЛА, падають і уламки і т. д. Так само це відбувалося і на території Польщі минулого року. Тому це не є чимось новим. У результаті масованих атак таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території, зокрема й на заході. Це і Львівська область, і Івано-Франківська, і т. д. Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів ППО, щоб ми стали тим щитом між агресором і Європою, захистили себе і їх", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Раніше в польських Збройних силах повідомили, що зранку невпізнаний повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір Республіки Польща з боку кордону з Україною, і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу його спостерігали радари системи ППО країни.

Теги: #польща #обєкт #ігнат

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