Події

12:21 29.12.2023

В ООН засудили удари РФ: Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається

1 хв читати
В ООН засудили удари РФ: Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила низку російських ударів по багатолюдних районах України за останні декілька годин, що призвели до руйнувань, загибелі та страждань людей майже у всіх регіонах країни.

"Я рішуче засуджую низку підступних російських ударів по багатолюдних районах України за останні декілька годин, що спричинили руйнування, загибель і страждання людей. Через удари пошкоджено будинки, школи, лікарні, торговельний центр, станцію метро та об'єкти енергосистеми, що призвело до смертей і поранень людей майже в усіх регіонах країни", - йдеться в заяві.

Браун наголосила, що розбір завалів для порятунку людей все ще триває.

"Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається. Приклад того, що 2023 рік став ще одним роком невимовних страждань", - заявили в ООН.

Також гуманітарна координаторка додала, що РФ продовжує постійно нехтувати своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом.

"І невибіркові удари, і удари, навмисно спрямовані проти цивільного населення або цивільних об'єктів, суворо заборонені", - йдеться в заяві.

 

Теги: #оон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:54 29.12.2023
У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

13:29 29.12.2023
У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито понад 2,5 тис. вікон - мер

У Дніпрі внаслідок обстрілу вибито понад 2,5 тис. вікон - мер

13:21 29.12.2023
Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

Унаслідок російського обстрілу загинула вчителька із Запоріжжя та пошкоджені десятки навчальних закладів у всій країні - Лісовий

12:47 29.12.2023
Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

12:36 29.12.2023
Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

Генпрокурор: Унаслідок масованої ракетної атаки 16 людей загинули, 97 поранені, серед них щонайменше двоє дітей

11:35 29.12.2023
Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

Унаслідок обстрілів росіян укотре постраждала прифронтова ТЕС "ДТЕК"

11:21 29.12.2023
В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

В Одесі троє загиблих від російського ракетного удару - обладміністрація

11:16 29.12.2023
Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

Ворог застосував проти України 158 засобів повітряного нападу, збито 27 "Шахедів" і 87 ракет Х-101/Х-555/Х-55 - Залужний

11:13 29.12.2023
Окупанти обстріляли Конотоп і 11 сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, поранено трьох людей - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Конотоп і 11 сіл у Сумській та Чернігівській областях за добу, поранено трьох людей - ОК "Північ"

11:07 29.12.2023
У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

У Києві під завалами складу залишаються 10 осіб - КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

У Дніпрі 6 загиблих, 28 постраждалих унаслідок обстрілу, пошукову операцію завершено - обладміністрація

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

Київ закликає міжнародну спільноту об'єднати всі зусилля, щоб зупинити російський геноцид українського народу

ОСТАННЄ

НАТО 300 разів перехоплювало літаки РФ над повітряним простором альянсу у 2023 р.

Ігнат про невпізнаний об'єкт над Польщею: Ще один сигнал для наших партнерів для посилення України необхідною кількістю засобів ППО

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару в Запоріжжі зросла до шести - ОВА

Нацполіція: Наразі відомо про 18 загиблих і 132 поранених унаслідок ворожого ракетного обстрілу

Кількість загиблих у Києві зросла до трьох - Кличко

У Києві з-під завалів витягнули тіло другого загиблого - мер

Суд дозволив спецрозслідування стосовно заступника голови Держдуми РФ - ДБР

Кількість постраждалих унаслідок удару по Києву зросла до 28 - Кличко

У небо Польщі з боку України вранці увійшов непізнаний повітряний об'єкт

Російські міни загрожують цивільним суднам у Чорному морі, але не перешкоджатимуть роботі гуманітарного коридору - ISW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА