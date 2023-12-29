В ООН засудили удари РФ: Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила низку російських ударів по багатолюдних районах України за останні декілька годин, що призвели до руйнувань, загибелі та страждань людей майже у всіх регіонах країни.

"Я рішуче засуджую низку підступних російських ударів по багатолюдних районах України за останні декілька годин, що спричинили руйнування, загибель і страждання людей. Через удари пошкоджено будинки, школи, лікарні, торговельний центр, станцію метро та об'єкти енергосистеми, що призвело до смертей і поранень людей майже в усіх регіонах країни", - йдеться в заяві.

Браун наголосила, що розбір завалів для порятунку людей все ще триває.

"Для народу України це ще один неприйнятний приклад жахливої реальності, з якою він стикається. Приклад того, що 2023 рік став ще одним роком невимовних страждань", - заявили в ООН.

Також гуманітарна координаторка додала, що РФ продовжує постійно нехтувати своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом.

"І невибіркові удари, і удари, навмисно спрямовані проти цивільного населення або цивільних об'єктів, суворо заборонені", - йдеться в заяві.